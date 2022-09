Belgen moeten terrein prijsgeven op golftoernooi in Portugal

Van Doren, na dag twee de beste Belg was met een gedeelde achtste plaats, moest na een ronde in 74 slagen, twee over par, 26 plaatsen inleveren en is nu 34e. Ulenaers, kon de schade met een derde ronde in 70 slagen enigszins beperken. De Limburger zakte van de veertiende naar de zestiende plaats. Mivis moest na een derde ronde van 72 slagen, drie plaatsen prijsgeven. De nummer 24 op de Challenge Tour zakte naar de 39e stek. Meyer De Beco kwam op dag drie niet verder dan 76 slagen, waarmee hij van de 57e naar de 69e plaats zakte.

De leiding wordt gedeeld door de Engelsman Todd Clements en de Fransman Ko Jeong-weon, die met een totaalscore van 204 slagen een slag voorsprong tellen op de Fransman David Ravetto.