Nele Gilis verslaat zus Tinne in finale van squashtoernooi in Nantes

Nele Gilis (PSA-13) heeft zaterdag het squashtoernooi in het Franse Nantes (PSA World Tour/55.000 dollar) gewonnen. In de finale versloeg ze haar zus Tinne Gilis (PSA-12) met 11-9, 11-6 en 11-3.

Na het forfait van de Nieuw-Zeelandse Joelle King (PSA-5) waren de zussen Gilis de eerste twee reekshoofden in Nantes. De 26-jarige Nele Gilis was het eerste reekshoofd. Nochtans staat haar twee jaar jongere zus, die zich eind augustus in Hamburg, ook in een finale tussen de twee zussen, tot Europees kampioene kroonde, voor het eerst hoger op de wereldranglijst. Volgende week spelen de zussen Gilis in Caïro het Egyptisch Open, een met 300.000 dollar gedoteerd platinium toernooi.