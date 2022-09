Fabio Jakobsen blikt vooruit op de komst van Tim Merlier bij Quick-Step: “Ik ben niet anders gewoon om met andere topsprinter in ploeg te zitten”

Geen WK voor Europees kampioen Fabio Jakobsen. Voor de sprinter van Quick-Step staat er in Wollongong niet meteen een parcours naar zijn sterkte op het programma, vandaar dat ook bondscoach Moerenhout Jakobsen thuis laat. “Ik snap dat ik niet geselecteerd ben”, klinkt het bij de Nederlander die ook stilaan uitkijkt naar de komst van Tim Merlier bij The Wolfpack.

Jakobsen had naar eigen zeggen wel graag het WK gereden, maar de Europees kampioen begrijpt de niet-selectie. “Ik snap dat ik niet geselecteerd ben”, geeft hij aan In de Leiderstrui. “Het is een lastig parcours en verder gaan er eigenlijk ook geen sprinters mee. Voor de ervaring was het niet verkeerd geweest, maar aan de andere kant heb ik me op het voorbije EK al laten zien. Een EK en WK is niet hetzelfde, maar een kampioenschap is wel een kampioenschap”, aldus Jakobsen, die zijn landgenoten Mathieu van der Poel, Bauke Mollema en Dylan Van Baarle wel naar Australië ziet afzakken.

“Nederland gaat nu met een heel sterke selectie, met de kans om te winnen. Bovendie was ik al de enige kopman op het EK. Daar was ik heel blij mee en ik ben ook blij dat Koos (Moerenhout, Nederlands bondscoach, nvdr.) mij heeft uitgelegd dat ze voor iets anders kiezen. Dan hoef ik ook niet naar Australië en kan ik vroeger met vakantie”, glimlacht Jakobsen.

Jakobsen mocht vrijdag nog zegevieren in het Kampioenschap van Vlaanderen na een zoveelste sprint. De dertiende overwinning voor de snelle man van Quick-Step. Al krijgt hij voor volgend seizoen wel concurrentie van een andere snelle man: Tim Merlier maakt de overstap van Alpecin-Deceuninck. Mark Cavendish vertrekt dan weer. “Tim is de beste vriend van mijn teamgenoot Bert Van Lerberghe en aangezien ik goed met Bert overweg kan, zal dat ook wel met Tim lukken. Binnen een sprintploeg ben je natuurlijk altijd concurrent van elkaar”, vertelt Jakobsen.

“Tim zal erg gemotiveerd zijn wanneer hij bij ons aankomt. Dat zal ongetwijfeld een gezonde strijd opleveren. Ik zit namelijk al vijf of zes jaar in de situatie dat er altijd een andere topsprinter in de ploeg zit, dus daar maak ik me niet echt zorgen om. Ik ben niet anders gewoon.”