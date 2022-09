Oostende start het basketbalseizoen met winst in de BNXT League supercup

Filou Oostende heeft de eerste trofee van het nieuwe basketbalseizoen gewonnen. In de ouverture van de tweede BNXT League vonden de Oostendenaars mekaar gemakkelijker dan de Bosschenaren. Vooral in het tweede kwart trapten de Belgische recordkampioenen het gaspedaal stevig in. Die periode vormde dan ook de basis van de 90-82-overwinning.

De Supercup is de traditionele seizoensopener. In de betFIRST BNXT League is dit niet een partij tussen een kampioen en een bekerwinnaar maar wel het duel tussen de Belgische en Nederlandse landskampioen. Filou Oostende en Heroes Den Bosch zijn bovendien hofleverancier bij hun nationale ploegen. Beide ploegen maakten er een boeiende avond van.

Oostende kon geen beroep doen op één van zijn twee Amerikaanse aanwinsten, Thurman. Hij kampt met enige last aan de knie en speelt uit voorzorg niet mee. Bleijenbergh, wiens neus in de interland tegen Turkije gebroken was, stond met een neusmasker aan de opworp naast Djordjevic, Bratanovic, Gillet en Tyree, de andere Amerikaanse aanwinst.

Djordjevic, die wegens een voetblessure de ontknoping van de vorige competitie miste, tekende de eerste korf aan. Een duidelijk begin van het twaalfde seizoen van de kapitein van Oostende. Maar Price reageerde met een driepunter: 2-3. Dank zij zeven punten van zowel Tyree als Bleijenbergh leidde Oostende na zes minuten met 20-17. Wanneer Gillet tot 24-17 aandikte, nam coach Braal (Den Bosch) zijn eerste time-out. Het baatte weinig want Oostende rondde die openingskwart met een 27-19-voorsprong af.

© BELGA

Een driepunter van Troisfontaines overschreed de tienpuntengrens:32-21. Nog voor de vijftiende minuut verstreken was; hoorde coach Gjergja zijn eerste technische fout van het seizoen. Voor protest bij een reboundduel nam ref Dehondt die beslissing. Amper veertien seconden later was hetzelfde lot beschoren aan coach Braal van Den Bosch. Ref Kisingha aarzelde niet om diens protest te bestraffen. Zelden gebeurd, twee technische fouten voor de twee coaches in amper veertien seconden! Dat beperkte tumult had geen invloed op het spelbeeld. Oostende nam steeds meer afstand van Den Bosch. Op assist van Gillet driepunterde Bleijenbergh de twintiger (51-30) en Tyree legde de 53-30+-rustscore vast. De West-Vlamingen toonden zich heel balvast en leden amper één balverlies. Den Bosch verloor acht keer de bal in die eerste helft.

Den Bosch hoopte in het derde bedrijf het tij te keren maar Tyree opende meteen de score. Oostende wou in eigen huis die trofee grijpen. Het verschil bleef zes volle minuten boven de twintig punten. Daarna dook Den Bosch naar 63-49-cijfers.

© BELGA

Na het halfuur (74-59) zette Gillet zijn team van voorbij de driepuntllijn op het zegepad. Maar Den Bosch wou niet wijken. Met iets minder dan vijf minuten op de klok tekende Price 82-73-cijfers aan. Alles was opnieuw mogelijk in de slotfase. Op 1’44” van het einde driepunterde Kohs naar 84-80, de hoogste tijd voor een time-out-aanvraag bij Oostende. Tyree (35 punten!) hield de zoete zege aan zee. Aan de vrijworplijn legde Djordjevic de 90-82-eindstand vast. De dertiende Supercupzege van Oostende staat op het palmares.

FILOU OOSTENDE: (29 op 63 waarvan 7 op 21 driepunters, 25 op 30 vrijworpen, 21 fouten) TYREE 16-19, BLEIJENBERGH 12-0, BRATANOVIC 7-4, DJORDJEVIC 7-2, GILLET 3-7, Buysse 0-0, van der Vuurst 2-3, Buysschaert 1-2, Pintelon 0-0, Waleson 0-0, Troisfontaines 5-0.

HEROES DEN BOSCH: (26 op 64 waarvan 10 op 25 driepunters, 20 op 23 vrijworpen, 26 fouten) THOMAS 4-0, NAAR 4-5, VAN DER MARS 2-5, NDOW 9-17, PRICE 7-8, Van Vliet 2-4, Grantsaan 0-0, Kohs 0-9, Helfrich 0-0, Kok 2-4.

KWARTS: 27-19, 26-11, 21-29, 16-23