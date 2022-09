Charleroi vecht in het slot terug van dubbele achterstand tegen Westerlo, maar gaat toch nog de boot in na laat doelpunt van invaller Vaesen

Westerlo heeft na de overwinning tegen Anderlecht er nu ook eentje geboekt in en tegen Charleroi. Twee snelle goals van Reynolds en De Cuyper leken te volstaan voor de Kemphanen om de volle buit mee te nemen naar Westerlo, maar Charleroi vocht zich nog naar een 2-2. Uiteindelijk gingen de drie punten wel naar Westerlo, omdat invaller Kyan Vaesen alsnog de 2-3 in doel werkte.

Van de Stille Kempen naar het Zwarte Land op een regenachtige zaterdagavond. We kunnen ons leukere verplaatsingen voorstellen. Gelukkig druppelden de supporters van Westerlo net op tijd het Stade du Pays de Charleroi binnen of ze hadden de droomstart van hun ploeg gemist.

Reynolds ging in de openingsminuten eerst nog aan het klungelen met een verschrikkelijke terugspeelbal – Seigers gooide zich nog net op tijd voor het schot van Zorgane, maar de Amerikaan maakte al snel zijn foutje goed met een kurkdroge openingstreffer: hard schot via de onderkant van de lat, Koffi was kansloos. Al mag de 0-1 vooral op het conto van De Cuyper. De linksback kneep naar binnen, zette met een dubbele dribbel twee spelers van Charleroi in de wind en legde het leer dan perfect klaar voor zijn collega op de rechtsachter.

30 procent balbezit, twee goals

De Cuyper, deze week voor het eerst opgeroepen voor de nationale beloften, trok gewoon de lijn door van zijn glansprestatie tegen Anderlecht. Op een snelle tegenaanval zette de West-Vlaming Westerlo nog voor de tiende minuut op een dubbele voorsprong. Het knappe voorbereidende werk was van Foster. De Zuid-Afrikaan hield eerst de opzittende Knezevic af, rukte centraal op, leek zich even vast te lopen, maar behield het overzicht. De Cuyper plaatste de 0-2 overhoeks voorbij Koffi in doel.

© BELGA

Opmerkelijk: met bijna zeventig procent balbezit in het openingskwartier monopoliseerde Charleroi het leer, maar het was wel Westerlo dat twee keer op het scorebord stond.

Westerlo haalde daarna de voet van het gaspedaal en probeerde de Zebra’s gecontroleerd op te vangen. Een plannetje dat lang ook werkte. Charleroi combineerde wel goed, een flauw afstandsschot van Zorgane was in het eerste halfuur het enige wapenfeit van de thuisploeg.

Tien minuten voor rust liet de Westelse defensie zich dan toch ringeloren. Met een eenvoudig een-tweetje met Zorgane zette Nkuba De Cuyper – te makkelijk – in de wind, centraal had de vrijstaande Mbenza het leer maar voor het binnentikken.

Het venijn zit (twee keer) in de staart

Het gaf de Waalse burger duidelijk moed. Charleroi voerde na de pauze de druk op, al leverde dat lang amper doelgevaar op. Keer op keer liep de thuisploeg zich vast op een rode muur. Westerlo geraakte nog amper uit de omknelling en met de inbreng van Perdichizzi gooide De Roeck zelfs nog een extra verdediger in de strijd. Toen Nkuba toch een gaatje vond, dook Bolat uitstekend in de voeten om de gelijkmaker te voorkomen.

© BELGA

Westerlo kreunde, kraakte en dreigde finaal ook te breken. Na een kort genomen hoekschop kopte Badji de gelijkmaker voorbij Bolat, maar Westerlo zette meteen orde op zaken. Meer dan een uur lang had het geen deftige aanval meer in elkaar gebokst, maar na een perfecte counter via Fixelles, Nene en Vaesen klom het plots terug op voorsprong. Voor Vaesen de eerste goal van het seizoen.

Na een zes op zes en de eerste zege op verplaatsing klimt Westerlo naar de tiende plaats, Charleroi gaat al voor de derde keer dit seizoen in eigen huis met de billen bloot.

CHARLEROI: Koffi, Nkuba, Knezevic, Andreou (85’ Badji), Bessilé (65’ Kayembe), Gholizadeh, Zorgane, Ilaimaharitra, Mbenza (65’ Morioka), Heymans, Tchatchoua (73’ Descotte)

WESTERLO: Bolat, Reynolds, Seigers, Tagir, De Cuyper, Akbunar (73’ Dierckx), Madsen, Mineiro (68’ Perdichizzi), Chadli (73’ Vaesen), Foster (86’ Nene), Vetokele (68’ Fixelles)

DOELPUNTEN: 3’ Reynolds (De Cuyper) 0-1, 10’ De Cuyper (Foster) 0-2, 36’ Mbenza (Nkuba) 1-2, 88’ Badji (Zorgane) 2-2, 89’ Vaesen (Nene) 2-3

GELE KAARTEN: geen

SCHEIDSRECHTER: Arthur Denil

TOESCHOUWERS: 4.448