Vriendin van topvoetballer Matthijs de Ligt schrijft de twijfels van zich af naast foto in ondergoed: “Zie ik er gelukkig uit?”

De Ligt wordt beschouwd als een van de beste verdedigers ter wereld. De nog steeds amper 23-jarige Nederlander maakte furore bij Ajax, alvorens in 2019 naar Juventus te verhuizen. In Italië liep het niet altijd van een leien dakje, maar De Ligt en vriendin Annekee waren graag in het Zuid-Europese land. Ze werden regelmatig gespot buiten Turijn en Molenaar werkte in Italië ook hard aan haar modellencarrière. Wat meteen een van de redenen was waarom ze achter een verhuis naar Italië stond. Sinds deze zomer is het dus Duitsland voor het Nederlandse koppel.

“Matthijs traint zeven dagen per week en slaapt twee nachten per week op de club, om zich te kunnen focussen op de wedstrijd van de volgende dag. Dus als we een keer een hele dag vrij hebben samen, genieten we daar enorm van en doen we eigenlijk heel weinig”, aldus Molenaar, die regelmatig leuke foto’s deelt met haar topvoetballer.

“Ik ben een mens...”

Maar haar meest recente post op Instagram, waar de Nederlandse 454.000 volgers heeft, was er eentje die serieus binnen zal komen bij heel wat mensen. Molenaar deelde daarbij een foto van zichzelf in lingerie, waarna ze de twijfels waarmee ze kampt van zich afschrijft.

“Dit ben ik”, aldus de vriendin van De Ligt. “Ik deel opnieuw een foto van mezelf op Instagram. Ik toon jullie veel, maar tegelijkertijd ook niet veel. Deze foto nam ik op mijn verjaardag, op de dag dat ik mijn 24ste jaar op deze planeer startte. Ik dacht dat ik die dag wel kon starten op een eerlijkere en kwetsbaardere manier. Want als men vraagt wat mijn kernwaarden zijn, dan vermeld ik altijd eerlijkheid. En ik realiseerde me dat ik op het platform waarop het meeste connecteer met mensen helemaal niet eerlijk ben. Hoewel deze foto zonder filter is, is hij ook niet helemaal echt.”

Molenaar stelt dan dat ze zich eigenlijk niet altijd goed voelt in haar vel, terwijl de foto die ze deelt dat wel zou kunnen doen uitschijnen. “En dat is oké, want ik ben een mens...Ik heb geleerd dat het aantal likes of volgers er niet voor zorgt dat je jezelf liever gaat zien. Ik ben mezelf niet beter gaan voelen door op Instagram een perfect plaatje te willen maken van mijn leven. Het is daarom dat ik recent een zekere aversie ben beginnen voelen ten opzichte van mijn activiteit op sociale media. Jezelf graag proberen zien én tegelijkertijd de perfecte foto proberen te maken… En toch vraag ik mezelf af wat jullie denken van mijn foto. Zie ik er goed uit? Of te mager? Niet ‘curvy’ genoeg? Want dat is de reden waarom ik dingen deelde op Instagram, voor de likes en de volgers.”

Volgens de Nederlandse kan sociale media een positieve impact hebben, maar wil ze haar platformen anders gaan gebruiken.

“Ik wil voortaan nadenken over hoe ik overkomen als persoon, in plaats van mezelf zorgen te maken over hoe ik eruit zie”, klinkt het. “En toch blijf ik me afvragen hoe jullie over mijn foto denken. Zie ik er gelukkig uit? Gezond? Vol vertrouwen? Ik ben dat niet allemaal en dat is OK. Ik ben een mens, die geleerd heeft de lat niet té hoog te leggen. Daarom deze boodschap, om een connectie te vinden tussen mij en jullie. Maar ook, en vooral, tot ik en mezelf.”