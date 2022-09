OVERZICHT BENE-League. Hubo Handbal en Aalsmeer komen samen met Bocholt aan kop

In de BENE-League waren we zaterdag aan de derde speeldag toe. Bocholt boekte donderdag in een vooruitgeschoven wedstrijd een 26-17-overwinning tegen Hurry Up en staat met een zes op zes netjes aan de leiding.

Perfect rapport

Hubo Handbal en Aalsmeer kunnen even goede cijfers voorleggen. Hubo Handbal kon in de eerste helft tegen Atomix niet overtuigen en ging rusten bij een 15-15-stand. In de tweede helft overtuigde de fusieploeg wel en trok uiteindelijk met 35-27-cijfers aan het langste eind. Eupen slikte in Aalsmeer de eerste nederlaag van het seizoen (37-22). Een perfect rapport dus voor Bocholt, Hubo Handbal en Aalsmeer.

Pelt klampt aan

Bevo, Visé, Tachos en Atomix blijven na drie speeldagen met de nul achter. Belgisch kampioen Visé maakte het Sporting Pelt behoorlijk moeilijk maar met 30-32-verliescijfers koop je uiteraard niets. Pelt klampt aan bij de leiders en de vijf op zes is goed voor de vierde plaats in de algemene rangschikking. Hetzelfde resultaat kan ook Lions voorleggen. De regerende kampioen in de BENE-League was een maatje te groot voor Bevo (35-25). Voor Volendam was de eerste overwinning van het seizoen weggelegd. Slachtoffer van dienst was Tachos (32-21). (ik )