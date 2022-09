Pauselijke gezant beschoten in Oekraïne maar ongedeerd

Toen hij hulpgoederen uitlaadde voor de plaatselijke bevolking, kwamen kardinaal Krajewski en zijn medewerkers onder vuur van lichte wapens te liggen. De pauselijke gezant bleef naar verluidt ongedeerd.

De kardinaal, geboren in Polen, is voor de vierde keer in Oekraïne sinds de Russische invasie op 24 februari. Hij brengt er humanitaire hulp, rozenkransen en geestelijke bijstand in de naam van paus Franciscus. De kardinaal reisde eerst naar Odessa en vervolgens naar Zaporizja. Zijn volgende halte is Charkov.