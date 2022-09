Gevallen toptalent Royston Drenthe komt terug op turbulente tijd bij Real Madrid, waar hij niet vies was van een feestje: “Ik dacht dat ik God was”

Drenthe liet zich aan de wereld zien tijdens het EK in 2007. Datzelfde jaar zou hij als 20-jarige knaap een droomtransfer realiseren naar Real Madrid. In totaal kwam Drenthe in de drie seizoenen dat hij voor de Koninklijke speelde tot 65 optredens in alle competities. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists.

Al is het vooral zijn tijd naast het veld die het meeste opvalt. Zelf klapte de intussen 35-jarige Nederlander onlangs uit de biecht in La Gazzetta dello Sport en de Daily Mail over hoe hij zijn tijd destijds beleefde. “Ik was twintig jaar oud en op het hoogtepunt van mijn carrière’, vertelde Drenthe in de Gazzetta. “Het was mijn droom om de kleedkamer van Real Madrid binnen te mogen lopen, dat zal ik nooit vergeten. Maar je hebt een leven als voetballer en een leven als mens. Dat kun je tot op zekere hoogte mengen, maar ik zag niet de noodzaak om mijn levensstijl meteen te veranderen. Ik was er niet klaar voor om prof te zijn. Ik dacht dat ik God was, ik hield van vrouwen en van te veel feesten. Dat kan je niet combineren met voetbal”, weet Drenthe nu.

“Nu ben ik me ervan bewust dat ik niet het juiste heb gedaan en dat ik fouten heb gemaakt. Maar wat gebeurd is, is gebeurd”, vertelt de Nederlander, die na drie jaar bij Real eerst aan het Spaanse Hercules en nadien aan het Engelse Everton werd uitgeleend. Ook die periodes draaiden op niets uit, waarna Drenthe in 2012 even zonder club zat.

Carrièreswitch

Na later ook kennisgemaakt te hebben met Reading en Sheffield Wednesday laste Drenthe in 2016 een pauze in en ging hij voor een opmerkelijke carrièreswitch. Hij wilde namelijk rapper en televisiester worden. Een roemrijke carrière werd het net zoals in de voetballerij niet. Hij werd vorig zelfs failliet verklaard. Momenteel komt de ravissante Nederlander uit voor het Spaanse Racing Merida.