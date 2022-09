Geen tweede zege voor Jong Genk: RWDM scoort zure gelijkmaker in slotminuut

RWDM dicteerde het spel in de eerste helft, maar een ijzersterke Tobe Leysen hield zijn team eigenhandig overeind. Somers herschikte zijn troepen en Jong Genk kwam met een penalty van Geusens tegen het spelbeeld in toch op voorsprong. In de slotminuut hing Challouk de bordjes alsnog gelijk. Eindstand: 1-1.

Trainer Hans Somers wijzigde zijn team op drie plaatsen. Didden en Arabaci kwamen in de plaats van Ouattara en de geschorste John. Onder de lat ruimde Penders plaats voor Leysen. Bij RWDM zat assistent-trainer Frédéric Stilmant een tweede keer als vervanger van hoofdcoach Vincent Euvrard op de bank. De ex-speler van STVV verloor zijn moeder, maar zat ook zijn laatste van twee schorsingsdagen uit. RWDM wijzigde op één plaats. Smeets kwam in de plaats van Ephestion.

© Patrick Smets

Sterke Leysen

De eerste kans was voor Molenbeek, maar Leysen kon met een goede redding De Sart van de 1-0 houden. Enkele minuten later moest Leysen opnieuw plat, deze keer op het schot van Oyama. De thuisploeg bleef de gevaarlijkste ploeg in de aanvangsfase. Vorogovskiy bereikte Callouk, maar zijn puntertje ging net voorbij de tweede paal buiten. De eerste tegenprik kwam er op het kwartier via Van de Perre, maar zijn schot ging net naast.

RWDM bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar de openingstreffer, maar Challouk kon Leysen andermaal niet verschalken. Dan verdediger Vorogovskiy, maar ook de trap van de Kazach was geen probleem voor het sluitstuk van Jong Genk. De druk bleef aanhouden. Na balverlies van Geusens kon Smeets proberen. Leysen loste, maar met wat hulp van Dierckx kon de doelman het leer oprapen. Ook de opgerukte Heris had op beter gehoopt. Zijn knal strandde tegen de paal. Smeets en Challouk probeerde het nog eens, maar de Genkse doelman stond pal.

© Patrick Smets

Tactische zet

Jong Genk moest de wet van de sterkste ondergaan, maar Tobe Leysen wankelde niet. De Genkse doelman kreeg een spervuur van schoten en pogingen op zich afgevuurd, maar hield zijn ploeg in zijn eentje overeind. Het bleef 0-0 bij de rust. Somers greep in en haalde Arabaci naar de kant voor verdediger Al Mazyani. Achteraan ging hij met drie spelen. Martens en Rommens schoven een rij hoger om het middenveld meer slagkracht te geven.

Een goede zet van coach Somers, want het evenwicht werd hersteld. RWDM was niet meer zo dwingend. Toch kon Challouk op het uur Leysen nog eens testen. Zonder resultaat. In de 66ste minuut zette Rommens zich door op links. Na een een-tweetje met Diawara werd hij foutief neergehaald in de zestien. Geusens nam het geschenk graag aan en bracht Jong Genk onverwacht op voorsprong. De eerste bal tussen de palen was raak.

© Patrick Smets

RWDM wilde nog wel, maar de jus was uit de benen. Jong Genk hield stand. Een spervuur aan kansen zoals in de eerste helft bleef uit. Tot in de slotminuut Challouk na een hoekschop alsnog de verdiende gelijkmaker uit de brand sleepte. Ontgoocheling bij Jong Genk, dat op de valreep twee punten verliest en op vijf punten in het klassement komt. Volgende week ontvangt blauw-wit hekkensluiter Dender.