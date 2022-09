Kermis Hasselt opent met fraaie vuurwerkshow, maar regenbuien zorgen voor beperkte opkomst

De kermis in Hasselt werd vrijdagavond geopend met een fraaie vuurwerkshow, maar het spektakel kreeg niet de gewenste respons van het publiek. Dat verkoos de warme tv-zetel boven een natte stek langs de kanaalkom.

Wie er toch was, en onder de paraplu uit kwam loeren, kreeg een kleurrijk spektakel opgedist. Eerder op de dag opende de kermis wel in een drogere periode en kwamen toch al flink wat mensen de sfeer letterlijk en figuurlijk proeven, want de eetkraampjes deden wellicht de betere zaken op de openingsdag.

© Boumediene Belbachir

