De 32 van Woestijnvis-zender Vier: zo gaat het tien jaar later met hen

Ze waren met 32. Een mooie mix van ervaren televisierotten en frisse nieuwkomers. Samen gingen ze vanaf 17 september 2012, vandaag exact tien jaar geleden, een denderend succes maken van de nieuwe Woestijnvis-zender Vier. Samen stonden ze op een Vanity Fair-achtig beeld dat in alle kranten en weekbladen prijkte. Hoe is het anno 2022 met dat gezelschap? Wie is waarmee bezig, en wie werkt er nog voor het productiehuis of de zender?