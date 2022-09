Dimitri Van den Bergh kan moeilijke week niet achter zich laten met zege: ‘The DreamMaker’ verliest meteen op World Series Finals

Het was een bijzondere week voor ‘The DreamMaker’, de nummer 14 van de wereld. Van den Bergh kreeg zondag last van een verhoogde hartslag tijdens de kwartfinale van de German Darts Open. Hij haalde toen nog wel de finale, maar sukkelde dan verder met zijn gezondheid. Een bezoek aan het ziekenhuis, platte rust en veel muizenissen later besloot Van den Bergh uiteindelijk vrijdagmiddag om af te zakken naar Amsterdam.

“Hij staat eerste op de ranking... Dat is iets principieel ook”, aldus vrouwlief Evi. “De noodzakelijke onderzoeken - zoals bij de cardioloog - kunnen nu nog niet dus kan hij evengoed gaan proberen. Dimitri heeft wel echt van dinsdag tot en met vandaag constant gerust. Dat deed hem ook deugd.”

Maar in zijn partij tegen Ryan Joyce kwam het er niet volledig uit voor Van den Bergh. De nummer 36 op de wereldranglijst ging meteen door de worp van de Antwerpenaar met een finish van 80, gevolgd door eentje van 97.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van den Bergh klampte aan tot 1-2 en 2-3, maar zag Joyce uiteindelijk met 6-2 winnen. Onze landgenoot liet nochtans een gemiddelde van 95.10 noteren… Maar Joyce speelde mogelijk zijn beste match van het seizoen met een gemiddelde van 97.51 en 6 op 13 op zijn dubbels. Exit nummer één van de World Series dit seizoen dus.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Dimitri heeft goed gegooid voor zo ziek geweest te zijn en totaal niet getraind te hebben. Ik ben trots”, aldus Van den Berghs aanstaande vrouw Evi, die de Belgische nummer één ook nog buikgriep zag krijgen deze week.

Joyce speelt in de kwartfinales tegen Dirk van Duijvenbode. Van den Bergh kan zich nu volledige focussen op de Belgian Darts Open, die volgende week op het programma staat.