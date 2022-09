Gianni Bruno treft raak vanop de stip: “Moest Brüls beloven dat ik zou scoren”

“De driepunter is belangrijker dan mijn twee goals”, knipoogt Bruno, die zijn vier Truiense goals in duo’s maakte. “Al in de openingsminuut scoorde ik via een deviatie. Die corners zijn nochtans niet ingeoefend op training, al weet ik donders goed dat ik bij een hoekschop van maatje Brüls best aan de eerste paal voor de man kom. Misschien vandaar dat Christian de strafschop aan mij liet. Al moest ik wel op mijn communiezieltje beloven dat ik het leer tegen de netten zou jagen.”

Met die twee goals speelde de Truiense spits een cruciale rol in de overwinning, die meteen goed was voor een elfde opeenvolgende ongeslagen uitmatch. “En toch is de overwinning belangrijker. Ten eerste omdat voetbal een teamprestatie blijft en ten tweede omdat STVV zo weer helemaal tussen de mensen staat.”