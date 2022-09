Ingevallen Aboubakary Koita levert assist af: “Wil nog meer beslissend zijn voor de ploeg”

Na de snelle gele kaart van Wolke Janssens, mocht Aboubakary Koita sneller dan verwacht zijn optreden maken. “De eerste helft was niet gemakkelijk, maar het vroege doelpunt en de rode kaart hebben ons geholpen”, analyseerde de Truiense winger. “De tweede helft hebben we gewoon uitgespeeld, dus de overwinning was zeker verdiend.”

Na een knappe actie leverde Koita ook een assist af voor het tweede doelpunt van Shinji Okazaki. “Of ik nog meer assists wil geven? Ach, een assist of een doelpunt. Ik denk dat dat even goed is. Zolang ik maar beslissend kan zijn voor de ploeg.”