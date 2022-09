Jente Hauttekeete moet al na één onderdeel in tienkamp geblesseerd opgeven in het Franse Talence

Het eerste optreden van Jente Hauttekeete in een tienkamp van wereldniveau, zaterdag bij de Decastar in het Franse Talence, is geen succes geworden. Het twintigjarige meerkamptalent moest al na één onderdeel geblesseerd opgeven.

Hauttekeete kon niet overtuigen met 11.30 op de 100 meter, 48 honderdsten boven zijn persoonlijk record, en gaf er daarna de brui aan door een rugblessure. Eerder dit seizoen moest Hauttekeete ook al passen voor zijn debuut in de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis door een rugblessure.

Ook de andere landgenoot aan de start in Talence, Benjamin Hougardy, haalde het einde van de eerste dag niet. Na 11.04 op de 100 meter slaagde hij er bij het verspringen niet in om een geldige poging te laten optekenen. Hij ging alsnog door en kwam tot 12m80 in het kogelstoten en 1m87 in het hoogspringen, maar besliste voor de 400 meter om ermee op te houden.

Na vijf onderdelen staat de Grenadaan Lindon Victor ruim aan de leiding met 4.438 punten. In de zevenkamp leidt de Oostenrijkse Ivona Dadic na de eerste dag met 3.698 punten.