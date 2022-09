Nederlander Coen Vermeltfoort wint GP Rik Van Looy, Timo Kielich grijpt als eerste Belg net naast het podium

Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) heeft zaterdag in Grobbendonk de Grote Prijs Rik Van Looy op zijn naam gebracht. De 34-jarige Nederlander haalde het in de 190,6 kilometer lange 1.2 wedstrijd afgescheiden voor de Deen Rasmus Bögh Wallin. De Noor Sabastian Kirkedam Larsen werd derde. Timo Kielich was met een vierde plaats beste Belg.