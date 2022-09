Spaanse politie verspreidt nieuw opsporingsbericht naar gevaarlijke voortvluchtige Belg

Eerder dit jaar had de Policía Nacional al een lijst met tien gezochte voortvluchtigen vrijgegeven. Drie personen konden inmiddels ingerekend worden. Tussen die meest gezochte criminelen in Spanje prijkt ook Tom Michielsen, een 47-jarige man uit Hoevenen. Michielsen werd eerder ook al op de Europese Most Wanted-lijst gezet, hij is al geruime tijd voortvluchtig en zou deel hebben uitgemaakt van een grote criminele organisatie die via verschillende havens drugs naar Europa smokkelde.

De Policía Nacional omschrijft Tom Michielsen als iemand die vermoedelijk betrokken is bij drugssmokkel, witwas en wapenhandel. “Hij gebruikt mogelijk andere namen, zoals Vermeiren of Heinrich Schmidt”, zegt de Policía Nacional. “Michielsen wordt beschouwd als een gevaarlijke voortvluchtige omdat hij mogelijk in het bezit is van vuurwapens.”