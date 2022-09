“Wisselvallige dag met geregeld kans op buien, namiddag windvlagen tot 50 km/uur”

Vandaag wordt het in Limburg een gure en zeer wisselvallige dag. Voormiddag zullen er al een aantal losse buien over onze provincie trekken. Het noorden van de provincie is hiervoor dan het gevoeligst.

In de loop van de namiddag zal een omvangrijke regen- en buienzone van noord naar zuid over Limburg afzakken. Daarbij zal er op de meeste plaatsen 5 tot 10 liter per vierkante meter vallen. Lokaal kan dat altijd meer zijn als gevolg van intensere buien. Mogelijk blijft het in het zuiden van de provincie nog tot het tweede deel van de namiddag overwegend droog maar uiteindelijk zullen ook dáár de hemelsluizen open gaan.

De temperatuur blijft steken op een maximum rond 13 à 14°C. De wind waait lange tijd aan gemiddeld 4 Beaufort uit het westen tot noordwesten. Vooral tussen 13 en 16 uur kunnen er windvlagen rond 40 à 50 km per uur voorkomen. Naar de avond toe wordt het stilaan wat rustiger.

Na 20 uur wordt het vanuit het noorden overwegend droog. Een losse bui blijft nog wel tot de mogelijkheden behoren. De wind luwt tot gemiddeld 2 Beaufort. Tegen de ochtend zal het zijn afgekoeld naar een minimum rond 8°C.

