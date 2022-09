Debuterende Wout Faes en Leicester krijgen zes goals om de oren van Tottenham: getriggerde Son scoort hattrick

© Action Images via Reuters

Een debuut om snel te vergeten voor Wout Faes bij Leicester. Samen met andere Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne ging hij met zware 6-2-cijfers onderuit tegen Tottenham. Heung-Min Son draaide de bezoekende defensie in de tweede helft tureluurs met een hattrick. Leicester blijft troosteloos laatste in de Premier League met 1 op 21, Tottenham staat dan weer gedeeld aan de leiding met Man City met 17 punten.

In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor rode lantaarn Leicester City. Youri Tielemans (6.) zette The Foxes, na een herkansing, vanop de stip op voorsprong. Harry Kane (8.) en Eric Dier (21.) keerden de achterstand om, maar James Maddison (41.) herstelde op assist van Castagne nog voor de rust het evenwicht.

In de tweede helft stond Leiceser in een schietkraam. Rodrigo Bentancur (47.) scoorde vlak na de rust na treuzelen van Ndidi (ex-Genk). Son Heung-Min (73., 84. en 87.) diende Leicester de doodsteek toe met een hattrick in minder dan een kwartier voetballen. Voor de Zuid-Koreaan zijn het meteen de eerste drie doelpunten van dit seizoen.

Leicester is bezig aan een rampzalig seizoen. Na zeven wedstrijden telt het amper een punt. Het is dus nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. Tottenham daarentegen deelt de koppositie in de Premier League met Man City, dat eerder op de dag met 0-3 won bij Wolves.