Ex-Yellow Tiger Frauke Dirickx krijgt Lifetime Achievement Award van Europese volleybond

Dirickx speelde sinds 2000 voor de Belgische nationale vrouwenploeg. Ze eindigde haar carrière met meer dan 200 selecties. Haar grootste succes was een bronzen plak met de Tigers op het EK in 2013.

De intussen 42-jarige Dirickx was ook finaliste van de Champions League, met het Turkse Fenerbahçe in 2010. Met het Spaanse Murcia won ze in 2007 de Top Teams Cup. De CEV huldigde Dirickx voor haar “voorbeeldrol voor de volgende generaties Yellow Tigers”.

Dirickx speelde in het begin van haar carrière voor Tongeren en Herentals en was vervolgens tussen 2000 en 2016 in het buitenland actief. Ze werd kampioen in Turkije (met Fenerbahçe in 2010), in Roemenië (met Gelati in 2009) en in Spanje (met Murcia in 2007). Ze beëindigde haar carrière in 2016 bij Bursa BBSK.