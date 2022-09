Recordreeks blijft overeind: STVV boekt gemakkelijke uitzege tegen Zulte Waregem

Voor die stunt rekende de Duitse coach op een driemansverdediging met landgenoot Robert Bauer, die Wolke Janssens naar de linkerflank verdrong. Met Boya kwam er overigens een tweede buffer op het middenveld naast spierbundel Konaté.

© BELGA

45 seconden

Het duurde welgeteld 45 seconden alvorens STVV de recordrace kracht bijzette. Met een nonchalante hak aan de eerste paal devieerde Bruno een lage corner van Brüls tussen de benen van een weinig attente Bossut. 0-1 en STVV meteen op rozen. Van die opdoffer diende de thuisploeg ook even te bekomen, al kwam Ciranni -weliswaar nadat de vlag omhoog ging- in scoringspositie.

Een opleving van korte duur. Want STVV was via Leistner snel weer gevaarlijk op hoekschop en een minuut later plantte de tot dan onzichtbare rechtsbuiten Ramirez zijn studs in de voet van Boya. Scheidsrechter Staessens -streng maar rechtvaardig- twijfelde geen seconde: Rood voor Ramirez. STVV mocht een voorgift van een doelpunt verdedigen tegen tien twijfelende rood-witten.

De Tuiense goalie Schmidt leek zowaar even medelijden te kennen met de onmondige thuisploeg. Met een slordige uitspeelbal lanceerde hij Fadera. Het moment van genade was echter van korte duur bij de Japanse international, want op de daaropvolgende doelpoging van Fadera maakte hij zich wel voldoende breed voor een knappe parade. Foutje eigenhandig rechtzetten heet dat.

© BELGA

Op het half uur achtte Hollerbach het moment gekomen om in te grijpen. Manusje-van-alles Janssens, die een vroeg geel karton opraapte, werd kind van de rekening. Beter spelen deed STVV aanvankelijk niet na die wissel, die na de pauze wel van goudwaarde zou zijn. Zulte Waregem stak de neus af en toe aan het venster via Drambaiev en Ndour, die onder hun beidjes Hashioka een zware vooravond bezorgden. Maar rusten werd gedaan bij 0-1.

Hollerbach vs. Leye

De tweede helft startte even geanimeerd als de eerste. Wederom eiste de lokale goalie Bossut een hoofdrol op. Hij trapte het leer tegen een jagende Bruno, die aflegde voor Brüls. De baltoets van de artiest uit de Oostkantons rolde echter tergend traag richting en tegen paal.

Ontgoochelend, maar dit uitstel werd geen afstel voor STVV. Minuten later opende Konate met een slimme flankwissel voor invaller Koita, die een machtige dribbel en dito voorzet uit de soepele heupen schudde. Okazaki buffelde daarop de 0-2 van dichtbij tegen de netten. En de 0-3 liet niet lang op zich wachten. Bruno mocht vanaf elf meter aanleggen voor zijn tweede goal, nadat Boya gehaakt werd in de zestien.

STVV speelde de partij volwassen uit zonder voor echt doelgevaar te zorgen. De meegereisde Truiense supporters bouwden een feestje, terwijl de lokale spionkop zelfs even met de rug richting veld ging staan. Dit tekent het contrast tussen beide teams. De troepen van Mbaye Leye halen een povere 1 op 18, terwijl Hollerbach elf ongeslagen uitpartijen op rij in the pocket heeft.

© BELGA