Cercle Brugge laat zich de kaas van het brood eten door KV Oostende, maar is wel rode lantaarn af

Cercle Brugge is rode lantaarn af maar houdt toch een slecht gevoel over aan de achtste speeldag. Halfweg de derby tegen KV Oostende zat het met 2-0 in een zetel maar vijf wissels van Yves Vanderhaeghe gooiden de match weer open. Twee terechte strafschoppen hielpen de kustploeg nog langszij. Vanderhaeghe haalt dus zijn gram nadat hij eind vorig jaar na een zege op straat werd gezet door Cercle dat momenteel weinig opschiet met een punt.

Koen Verdruye

Om medio september al van een zespuntenmatch te spreken is wat vroeg en neigt naar scorebordjournalistiek. Zeker omdat in de rechterkolom van 1A alles op een zakdoek bij mekaar staat. Maar het was voor het seizoen al een dagelijks item: met drie degradanten zit er onderin meer druk op dan ooit tevoren en omdat Cercle de start miste (5 op 24) staat de Vereniging al een paar weken allerlaatste en dan wordt veel, zoniet alles in vraag gesteld. Bij KV Oostende lijkt dat net iets vlotter te gaan maar 9 op 24 is ook niet om over naar huis te schrijven natuurlijk. Ook aan zee beseffen ze dus dat er niet teveel mag verkeerd gaan. De kustploeg had vorige week de belangrijke thuismatch tegen Eupen, nog zo’n degradatiekandidaat, gewonnen en had voor de match dus net iets meer ademruimte. Yves Vanderhaeghe koos dan ook uiteraard voor dezelfde spelers, hij moest enkel de geschorste Albanese vervangen door Robbie D’Haese. Voor de KVO-coach was het overigens de eerste keer dat hij terugkeerde naar Cercle sinds hij er eind november vorig jaar werd ontslagen. Notabene de ochtend na de zege tegen KV Mechelen en twee weken na het overlijden van zijn vader. Het zorgde toen voor een schok in het wereldje maar de tijd vliegt en mensen vergeten snel. Ook voor Vanderhaeghe was het in de aanloop dan ook geen item meer. “Het gaat in de eerste plaats om de punten en in dat soort wedstrijden ook de details”, reageerde de sportieve baas van Oostende.

© Isosport

Dominik Thalhammer, zijn opvolger bij Cercle, maakte hier naam als de man van de press, maar tegen een rechtstreeks concurrent pakte hij het toch iets anders aan. De spitsen vlogen er deze keer niet meteen in en keken wat meer de kat uit de boom. Halve kansjes waren het gevolg. Er was een vrijschop van Dino Hotic maar de specialist kogelde pal in de Oostendse muur.

Denkey van antiheld naar held

De eerste keer dat een doelman echt aan de bak moest was na exact 23 minuten. Qua creativiteit moet Cercle het vooral van Hotic hebben en het was knap hoe hij Denkey in stelling bracht maar Hubert (ex-Cercle) redde prima met een voetveeg. De derby barstte meteen wat open en vooral de thuisploeg zocht de openingstreffer. Maar na acht matchen was het al duidelijk dat Cercle kampt met een schrijnend gebrek aan afwerking. Amper drie goals dit seizoen is daar het pijnlijk resultaat van en ook tegen Oostende kwam het weer naar boven. De Japanner Ueda bijvoorbeeld arriveerde met behoorlijke adelbrieven maar een echte afwerker lijkt hij toch niet. Het was bedenkelijk hoe hij een mooie kans wild overtrapte. Cercle verdiende toen al meer maar had ook pech dat Van der Bruggen de lat trof al was er even twijfel of zijn bal niet over de lijn was geweest. Niet dus maar al snel volgde een nieuw kans. De soms behoorlijke lompe Medly haakte Hotic in de zestien en geen twijfel mogelijk dat die bal op de stip moest. Maar zelfs vanop negen meter kreeg Denkey de bal niet in doel. Hij trapte zo slecht dat Hubert de bal nog uit de hoek kon halen. Gelukkig kon Denkey zijn misser snel weer goedmaken. Uit de daaropvolgende corner kreeg Hubert de forse kopbal van Popovic niet onder controle en met zijn linker tikte Denkey de rebound binnen. De Franse Togolees dus van anti-held naar held. Het gaf Cercle vleugels en Ueda, jawel hij, zorgde nog voor de rust voor een dubbele voorsprong door de assist van Van der Bruggen in dank aan te nemen. 2-0 en Cercle op rozen. Of toch niet?

© Isosport

Driedubbele wissel

Het bleef de grote vraag bij de start van de tweede helft: wordt dit een maat voor niets of kan Oostende toch nog iets forceren? Niet met deze elf dacht Vanderhaeghe en hij voerde een driedubbele wissel door. Urhoghide, Bätzner en Rocha mochten met een dikke onvoldoende binnen blijven. De vervangers Mc Geehan, Berte en Katelaris deden in eerste instantie echter amper beter. Het deed soms pijn aan de ogen om Oostende zowel achter-als voorin te zien krasselen. Ze mochten zich dan ook gelukkig prijzen dat Ueda snel weer in zijn oude gewoontes herviel en een dot van een nieuwe kans weer onbesuisd hoog over knalde. Net op het moment dat Atanga klaar stond om in te vallen brak KVO nog eens uit. De ingevallen Berte vond echter Majecki op zijn weg en Miangue haalde de rebound van Mc Geehan van de lijn. De invallers probeerden dan toch nog iets te forceren en Vanderhaeghe gooide met Atanga en Capon ook zijn laatste twee verse krachten in de strijd.

VAR breekt match nog open

Niet Oostende maar de VAR brak de match dan toch nog open. Decostere kreeg een bal tegen de arm maar Lardot liet rustig verder spelen. De VAR dacht er anders over en er volgde een tweede strafschop. Majecki pakte uit met een magistrale reflex en stopte de penalty van Ambrose. Sakamoto was bij de pinken en legde de rebound perfect af voor jawel….Ambrose. Het venijn zat echt in de staart voor Cercle want er kwam nog meer onheil met een tweede strafschop. De tweede helft was niet die van Robbe Decostere want hij haalde Ambrose neer en dit keer had Lardot het wel meteen gezien. Ambrose eiste de bal op en dit keer had Majecki geen schijn van een kans. Van een ommekeer gesproken. Oostende had vleugels gekregen en kreeg zowaar nog de kans op de 2-3. In een zenuwslopend slot en liefst vijf minuten toegevoegde tijd bleef het 2-2. Een gouden punt voor KVO en Yves Vanderhaeghe, twee verloren punten voor Cercle.

© BELGA

Cercle Brugge: Majecki, Popovic, Marcelin (71’ Daland), Decostere, Miangue (72’ Rodrigues), Lopes, Van der Bruggen (64’ Vanhoutte), Hotic, Deman (88’ Gboho), Ueda (88’ Wilke), Denkey

KV Oostende: Hubert, Urhoghide (46’ Katelaris), Tanghe, Medley (65’ Capon), Rocha (46’ McGeehan), Dewaele, Sakamoto, D’Haese, Bätzner (46’ Berte), Ambrose, Hornby (60’ Atanga)

Doelpunten: 38’ Denkey 1-0 , 44’ Ueda (Van der Bruggen) 2-0, 76’ Ambrose (Sakamoto) 2-1, 82’ Ambrose (strafschop) 2-2

Gele kaarten: 9’ Urhoghide, 41’ Rocha, 75’ Popovic

Rode kaarten: 90’ Heitor

Scheidsrechter: Jonathan Lardot