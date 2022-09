Esther uit ‘Blind getrouwd’ bevallen: “Trots op ons wondertje”

Voormalig ‘Blind getrouwd’-deelneemster Esther Van Kuijk is voor de tweede keer moeder geworden. De 35-jarige vrouw van Thaise origine is in het ziekenhuis Sint-Augustinus in Wilrijk bevallen van een zoon, die luistert naar de naam Liam Lau. “We zijn zo trots op ons tweede wondertje”, laat ze weten via Instagram.