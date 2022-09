Jordi Meeus was alle rappe mannen te snel af in de Primus Classic, maar de strijd met een grote pint bier verloor hij glansloos

Jordi Meeus heeft zaterdag met de Primus Classic zijn tweede zege van het seizoen laten optekenen. Begin deze maand was hij ook de beste in de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië in Mansfield. Zondag start Meeus ook in de Gooikse Pijl, een wedstrijd waar hij in 2018 zijn eerste profzege boekte en waar hij al enkele keren op het podium stond.

“Het was een bijzonder zware wedstrijd vandaag met de steeds wisselende weersomstandigheden en het parcours natuurlijk, waar heel wat hellingen en kasseizones in staken”, begon de Limburger na afloop. “Op het einde begon het opnieuw te regenen en dat maakte het er een pak gevaarlijker op. Met nog zowat 2,5 kilometer van de eindmeet sloegen enkele renners tegen de vlakte. Ik draaide rond de vijfde positie de bocht in en kon uit het gesakker blijven. We geraakten met een klein groepje weg. Ide Schelling zat daar ook in en die trok het in de laatste rechte lijn helemaal op een lint. Arnaud Démare ging aan en ik kon hem nog kloppen. Ik zat goed op zijn wiel. Ik bleef eerst hangen naast hem, maar plots viel hij stil en zo haalde ik het alsnog.”

Op het podium verloor Meeus wel de strijd met een grote pint Primus. Hij wilde die ad fundum naar binnenspelen, maar strandde op een kwartje van een leeg glas.

Op 8 september won Meeus de vijfde etappe van de Groot-Brittannië. De rittenkoers werd nadien plots stopgezet na het overlijden van koningin Elizabeth II. Nu was de Primus Classic aan de beurt.

“De periode daarvoor was niet zo rooskleurig”, bekende Meeus. “In de Ronde van Polen kwam ik zwaar ten val en brak ik mijn sleutelbeen. Ik hervatte daarna in de Ronde van Groot-Brittannië waar ik alsmaar beter werd. De vijfde etappe was het prijs maar daarna werd de rittenkoers afgebroken om gekende redenen. En nu slaag ik erin opnieuw te winnen. Hopelijk kan ik nog een mooi najaar rijden. Morgen wacht al de Gooikse Pijl en dat is ook een koers die me ligt.”