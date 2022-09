Zege voor ruiter Gregory Wathelet op jumping in Opglabbeek, Belgisch eventingteam negende op WK

Met een zesde plaats was Wathelet met de 12-jarige hengst Cartaro ook beste Belg in een proef in twee fases op 1m40. De zege was voor de Italiaan Andrea Benatti en Cascadeur.

In een proef in twee fases op 1m35 greep Paulien Schepers net naast de overwinning. Met haar 8-jarige merrie Egerie moest ze alleen Omer Karaevli en Hayley voor laten gaan.

Belgisch eventingteam negende na cross-country

Op het wereldkampioenschap eventing in het Italiaanse Pratoni del Vivaro is het Belgische team na de cross-country negende. Dat is één plaats minder goed dan na de dressuur. Zondag volgt nog de jumping.

Lara De Liedekerke-Meier (Hermione) kan daar niet meer aan meedoen. Zij werd in de cross-country uitgesloten. Met 10,8 punten leverde Senne Vervaecke (Google) de beste Belgische prestatie in de cross-country. Karin Donckers (Fletcha) kwam aan 11,2 punten, Jarno Verwimp (Mahalia) aan 23,4. Donckers blijft wel beste Belg in de stand. Ze is met 37 punten 27e, Vervaecke met 47 punten 39e en Verwimp met 53,4 punten 45e. De Duitser Michael Jung (Chipmunk) gaat met 18,8 punten stevig aan de leiding. De Britse Yasmin Ingham (Banzair) is met 23,2 punten tweede, de Amerikaanse Tamra Smith (Mai Baum) met 24,0 punten derde. .

Samen hebben de Belgen 137,4 punten. Duitsland leidt met 76,1 punten, voor de Verenigde Staten (77,4) en Groot-Brittannië (80,9).