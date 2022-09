Dries Vanthoor en Charles Weerts rijden voor derde keer op rij naar de eindzege in GT World Challenge

Dries Vanthoor en Charles Weerts (Audi R8 LMS WRT) hebben zaterdag voor de derde keer op rij de Pro Cup van de GT World Challenge Europe Sprint gewonnen. Een derde plaats in Race 1 van de laatste manche van het kampioenschap in het Franse Valence volstond voor de eindzege. Het Belgische duo kan zondag in de laatste race van het seizoen niet meer bijgebeend worden in het klassement.