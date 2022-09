Krapte op wereldwijde koffiemarkt: “Prijzen zullen blijven stijgen”

Volgens Silas Brasileiro, voorzitter van de nationale koffieraad, kunnen de voorraden in het Zuid-Amerikaanse land tegen maart zakken tot 7 miljoen zakken, terwijl dat in feite 9 à 12 miljoen zakken zou moeten zijn.

De lage voorraden in Brazilië - een gevolg van te weinig regen - veroorzaken stijgende prijzen, zeker in combinatie met een groeiende vraag naar koffie. Vorig jaar trok de vraag wereldwijd met 2 procent aan, dit jaar zou de vraag 1,5 procent stijgen. “Wereldwijd zullen de prijzen blijven stijgen, en de onzekerheid over de Braziliaanse voorraden is daar een van de belangrijkste oorzaken van”, vertelt Rabobank-analist Guilherme Morya.

Veel verbetering zit er bovendien niet aan te komen. De weersvooruitzichten voor de komende maanden - veroorzaakt door weerfenomeen La Nina - beloven niet veel beterschap. Terwijl het te droog is in Brazilië kampt Colombia, na Brazilië de grootste exporteur van koffie, met te veel regen voor de koffieboeren. Slechte oogsten dreigen ook in onder meer Guatemala, Honduras, Nicaragua en Vietnam.