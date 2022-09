Italianen klagen steen en been over datum werelduurrecordpoging van Filippo Ganna en eisen oplossing: “Dit is ongepast”

De organisatoren van de Ronde van Lombardije hebben Filippo Ganna gevraagd om niet op 8 oktober (om 20u00) het werelduurrecord aan te vallen. Zij vinden het ongepast dat de Italiaan op de dag dat de Ronde van Lombardije wordt verreden in Zwitserland op recordjacht gaat.

De organisatoren zouden het zonde vinden als twee grote wielerevenementen op één dag worden gehouden. De Ronde van Lombardije is de laatste van vijf ‘Monumenten’ in het wielerseizoen, na Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

“Bij het horen van het nieuws van Filippo Ganna’s uurrecordpoging op 8 oktober - dezelfde dag als Il Lombardia - vond RCS Sport deze planning ongepast”, aldus de organisatie in een persbericht. “Twee evenementen van internationaal niveau en van groot belang voor het professionele wielrennen mogen niet op dezelfde datum plaatsvinden. RCS Sport hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden om wielerfans in staat te stellen deze beide prachtige uitdagingen te volgen.”

© BELGA

Ganna, de wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021, kondigde vrijdag aan dat hij op 8 oktober op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland het werelduurrecord wil aanvallen. Het record staat sinds kort met 55,548 kilometer op naam van de Brit Daniel Bigham. Die onttroonde Victor Campenaerts. Ganna gaat eerst komende nacht in Australië op zoek naar een derde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden.