Josef Cerny houdt ploegmaat Mauri Vansevenant van eindzege in Ronde van Slovakije

Josef Cerny heeft de 66e editie van de Ronde van Slovakije (cat. 2.1) op zijn palmares gebracht. De 29-jarige Tsjech van Quick-Step Alpha Vinyl heeft in de eindstand zes seconden voor op zijn ploegmaat Mauri Vansevenant. De Nederlander Koen Bouwman werd eveneens op zes seconden derde.

De vierde en laatste etappe, 182,1 kilometer van Levoca naar Kosice, werd zaterdag gewonnen door de 23-jarige Nederlander Jasper Haest (VolkerWessels). Die kwam na een lange vlucht hand in hand met zijn land- en teamgenoot Peter Schulting over de meet. De Deen Michael Morkov won dertien seconden later de sprint van het peloton om de derde plaats.

Neoprof Haest boekte zijn eerste zege. Voor Cerny, die op de erelijst Peter Sagan opvolgt, is het de tiende profzege, de tweede dit seizoen. In maart won hij een rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1).