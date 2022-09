Na China tikt nu ook India Poetin op de vingers over oorlog in Oekraïne

De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin laten weten dat het geen tijd is voor oorlog en dat zo snel mogelijk een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne nagestreefd moet worden. Dat verklaarde Modi tijdens een onderhoud tussen de twee wereldleiders in de marge van een regionale top in Oezbekistan.

Modi beklemtoonde het belang van “democratie, diplomatie en dialoog” en verwees naar eerdere telefoongesprekken over dat onderwerp met Poetin. “De komende dagen zullen we een discussie kunnen voeren over de weg naar vrede”, voegde hij nog toe.

Tot nu heeft India de Russische invasie in Oekraïne niet expliciet veroordeeld. Voor New Delhi is Moskou een “essentiële pijler” voor het buitenlands beleid, vanwege het “strategisch partnerschap” voor de Indiase nationale veiligheid. New Delhi is wereldwijd de tweede grootste invoerder van wapens, na Saoedi-Arabië, en de helft van die ingevoerde wapens zou uit Rusland komen.

Poetin zei begrip te hebben voor de Indiase “ongerustheden” over de oorlog en benadrukt dat India en Rusland een “bevoorrecht partnerschap” hebben.

Eerder was de ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping uitgedraaid op een koude douche voor de Russische president Poetin. Xi repte met geen woord over Oekraïne. Hij moet zijn “goede oude kameraad” achter de schermen de oren hebben gewassen. Poetin moest publiekelijk toegeven dat China vragen had over de oorlog en bezorgd was.