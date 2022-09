Balense pony wellicht gedood door een wolf op gemeentegrens met Leopoldsburg

In de Belgenlaan in Balen, op de gemeentegrens met Leopoldsburg, troffen eigenaars zaterdagochtend hun pony dood aan in de wei. Vermoedelijk werd het dier doodgebeten door een wolf.

De eigenaars van een pony deden zaterdagmorgen een akelige ontdekking. Het dier lag dood in de wei, vermoedelijk na een aanval van een wolf. “Ik ben door de politie op de hoogte gesteld van het incident”, bevestigt burgemeester Johan Leysen (CD&V). “Het gaat vermoedelijk om een aanval door een wolf en daarom werd volgens het geldende protocol Welkom Wolf verwittigd. Zij kunnen dan ter plaatste gaan om DNA-stalen te nemen. Pas wanneer de resultaten daarvan bekend zijn, zullen we weten of het inderdaad om een wolvenaanval ging.”

Het is niet de eerste keer dat er een aanval van een wolf wordt vastgesteld in Balen. “Dit is inderdaad niet het eerste geval in onze gemeente”, aldus nog Johan Leysen. “Balen grenst aan de provincie Limburg, waar de wolven het meest voorkomen. In onze gemeente werd eveneens al meermaals een wolf gezien en er vielen helaas ook al enkele aanvallen te noteren. De vorige slachtoffers waren meestal schapen, maar ook al eens een kangoeroe. Dat het slachtoffer nu een pony is raakt toch wel, want daarmee hebben de eigenaars altijd een persoonlijke band.”