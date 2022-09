Alexander De Croo: “Tijdens Covid beslissingen genomen tegengesteld aan alles waar ik voor sta”

“Tijdens Covid hebben we beslissingen moeten nemen die niet de eenvoudigste waren. Ben ik de politiek in gegaan om te bepalen hoeveel mensen u bij u thuis mag ontvangen? Om een avondklok in te stellen? Nee, dat is tegengesteld aan alles waar ik voor sta.” Dat zei eerste minister Alexander De Croo tijdens het congres dat zijn partij zaterdag hield in Antwerpen.

In Kinepolis organiseerde Open Vld het derde van vier inhoudelijke congressen, deze keer rond het thema ‘vrijheid’. De Croo waarschuwde de aanwezigen dat vrijheid in deze tijd mogelijk iets anders betekent dan enkele jaren geleden. “Vrijheid is voor mij in essentie ook mensen beschermen”, zei de premier. “Op een moment als dit kan je mensen geen kansen, mogelijkheden of perspectief geven als je niet kijkt hoe je hen een basisbescherming kunt bieden. Dat zijn de beslissingen die we de voorbije maanden hebben genomen.”

Want hoe vrij kan je zijn als je aan de beademing ligt in het ziekenhuis, legde De Croo de congresgangers voor. Hoe vrij kan je zijn als je geen geld hebt om de verwarming te betalen. “Liberalisme kan alleen maar een succesvol liberalisme zijn als het een inclusief liberalisme is, en geen exclusief liberalisme”, vond De Croo.

© BART DEWAELE

Desalniettemin stemden de partijleden zaterdag ook een reeks stellingen die sommige overheidsingrepen uit de coronapandemie voortaan moeten verbieden. Zo keurden de leden goed dat er nooit meer een avondklok of een collectief plaatsverbod mag worden ingevoerd en dat het parlement bij een noodtoestand moet kunnen blijven waken over de ingevoerde maatregelen.