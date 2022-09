Tienkoppig KV Mechelen en OHL houden elkaar in evenwicht na erg matige partij

Op uitgespeelde kansen was het even wachten Achter de Kazerne, maar na tien minuten begon het toch al iets gevaarlijker te worden, met dank aan Julien Ngoy. De KV-aanvaller kwam op korte tijd drie keer voor doel. Eerst probeerde hij het met een dribbel, maar liep zich vast. Daarna kon hij koppen, maar raakte hij de bal niet helemaal goed. Vervolgens leek Ngoy Mechelen op voorsprong te trappen, maar er werd afgevlagd voor buitenspel. Meteen in de daaropvolgende fase scoorde Tamari aan de overkant, maar ook dat doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Nog altijd 0-0 dus.

Na de twee afgekeurde doelpunten volgde weer een kansarme periode waarin er weinig te beleven viel. Storm probeerde de ban te breken met een schot van net buiten de zestien, maar dat ging hoog over. Daarna kopte Peyre naar doel op een hoekschop, maar hij mikte ruim naast.

OH Leuven maakte ondertussen al een hele tijd niets klaar. Toen Thorsteinsson tien minuten voor de pauze eindelijk eens een bal voor doel bracht, kon doelman Coucke wegboksen. De Leuvenaars kwamen wel in de wedstrijd, want even later kon De Norre aanleggen zonder veel bewakers in de buurt. Hij trapte over. Nadien was Thorsteinsson daar opnieuw. De Ijslander zette twee man in de wind, maar besloot daarna naast.

Terecht rood

Op slag van rust kreeg de wedstrijd een belangrijke wending. Da Cruz haalde Maertens domweg onderuit zonder bal in de buurt en kreeg meer dan terecht rood. Na tien minuten in de tweede helft moesten we vaststellen dat OHL nog niets met de man-meer-situatie had gedaan, op een afgeblokt schotje van Gonzalez na. Aan de overkant kwam Schoofs zelfs dichter in de buurt van de openingstreffer, maar hij besloot op doelman Cojocaru. Niet veel later kwam Maertens voor de bezoekers met een zwak schot op de proppen, dat Coucke makkelijk kon oprapen. Ook Tamari probeerde het, van ver, maar mikte een tweetal meter naast.

© BELGA

Ook KV Mechelen bleef af en toe zijn kansen hebben, ondanks het mannetje minder. Op het uur probeerde Walsh een voorzet van Ngoy af te werken, maar Cojocaru kon nog tussenkomen. OHL had overigens ook met tien kunnen vallen, want toen Maertens op de enkels van Bolingoli ging staan, kwam hij goed weg met geel.

Bij de thuisploeg viel een kwartiertje voor tijd de nog maar zestienjarige Frederic Soelle Soelle in. Zijn coach Danny Buijs kon hem niet lang met raad en daad bijstaan, want hij werd uitgesloten na verbaal inhakken op de scheidsrechter. Ook zonder zijn coach hield KV Mechelen echter stand. Met een puntje zullen ze bij Malinwa na een hele helft met een man minder zeker kunnen leven.

Doelpunten: geen

KV Mechelen: Coucke, Walsh (90’ Van Hecke), Vanlerberghe, Peyre, Van Hoorenbeeck, Verstraete, Da Cruz, Schoofs, Hairemans (46’ Bolingoli), Ngoy (75’ Bates), Storm (78’ Soelle Soelle)

OH Leuven: Cojocaru, Patris (84’ Dom), Pletinckx, Ricca, Tamari, Malinov, De Norre, Mendyl (84’ Nsingi), Thorsteinsson (65’ Holzhauser), Maertens, Gonzalez

Gele kaarten: 70’ Maertens, 87’ Dom

Rode Kaarten: 44’ Da Cruz

Scheidsrechter: Bert Put