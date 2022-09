Jordi Meeus houdt Démare nog net af en sprint naar de zege in Primus Classic

Met Mathieu van der Poel verscheen de voornaamste blikvanger niet aan de start in de Primus Classic. De Nederlander wilde door het slechte weer geen risico’s nemen met het oog op het WK. Alpecin-Deceuninck kwam dan met Gianni Vermeersch als vervanger aan de start in Brakel. Na net geen 200 kilometer, over een aantal WK-wegen met de Smeysberg en de Moskesstraat, zou het peloton aankomen in Haacht.

Vier vroege vluchters hadden er ondanks het sombere weer wel zin in. De namen: Niki Terpstra, Casper Pedersen, Niklas Larsen en Meindert Weulink. Aanvankelijk hield het peloton hun voorsprong nog binnen de perken, uiteindelijk zouden de vier toch meer en meer ruimte (mogen) maken. Zo hadden ze op een gegeven moment meer dan vier minuten te pakken. En die voorsprong werd met mondjesmaat nog verder uitgebouwd.

Halfweg koers ging het peloton, met Lotto (voor De Lie) en Alpecin (voor Philipsen) op kop, toch nadrukkelijker op de trappers staan. Het grote pak nam dan ook weer wat voorsprong weg. Bij de Chaussée d’Ottenbourg was het Movistar dat de koers in een stroomversnelling bracht en op de koop toe een minuut achterstand eraf reed.

Bij de Moskesstraat sloegen de drie vermelde teams de handen nog meer in elkaar, terwijl de afscheidnemende Niki Terpstra bewees de sterkste van de kopgroep te zijn. Zijn drie metgezellen hadden het wat lastiger op de kasseien. Bij de tweede passage ervan moest de Nederlander Weulink de rol lossen. Dat er vrij snel nieuwe namen die vrijgekomen plaats zouden innemen, was meer een kwestie van tijd. In het peloton demarreerden namelijk Le Gac, Zingle, Oldani en Van Wilder. Even later liet ook die andere afscheidnemende renner Philippe Gilbert zich positief opmerken bij de passages door de Bekestraat en over de Horenberg. Dat geldt ook voor zijn ploegmaat Arnaud De Lie. Tegelijkertijd hadden sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen hun handdoek al in de ring gegooid. De twee Nederlanders konden niet meer volgen.

De samensmelting was een paar kilometers later een feit. Daarbij ook de aanwezigheid van Van Gestel en Coquard. Al zat het peloton niet al te ver. Van Wilder en Campenaerts ontsnapten daar nog uit en pikten aan bij de kopgroep. Die groep hield het wel niet al te lang meer vol. Met nog tien kilometer voor de boeg was het liedje vooraan uit. We zouden dus gaan sprinten in Haacht. Groupama-FDJ zette zich op kop voor Arnaud Démare. Maar tot een echte massasprint kwam het uiteindelijk niet. Op tweeënhalve kilometer kwam een aantal renners ten val, waardoor alles verstoord werd.

Er werd dus met een kleine groepje gesprint. Démare bleef gespaard van de valpartij, alsook onze landgenoot Jordi Meeus. De sprinter van Bora klopte de Fransman op de meet, de Duitser Max Kanter vervolledigde het podium.

Voor Meeus is het zijn tweede zege van het seizoen. Vorige week sprintte hij ook al naar de overwinning in de vijfde rit van de Ronde van Groot-Brittannië. Meeus volgt op de erelijst in Haacht Florian Sénéchal op. De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl nam dit jaar niet deel.