Zo veel schrik hebben ze in Engeland van Kevin De Bruyne: doelman maant Rode Duivel voor match aan tot kalmte

Manchester City boekte op de achtste speeldag in de Premier League een 0-3 zege bij Wolverhampton Wanderers. Op aangeven van wie anders dan aanvoerder Kevin De Bruyne maakte Jack Grealish er al na amper 55 seconden 0-1 van op Molineux. Tot grote frustratie van thuisdoelman José Sa. Die had aan De Bruyne in de spelerstunnel al lachend gevraagd om het wat rustig aan te doen. De Rode Duivel vond het wel leutig, maar pakte na nog geen minuut dus uit met een vlijmscherpe voorzet.