Van ultramoderne vliegtuigen tot het spelen van oldskool war games: zo diep zitten de Amerikanen in de oorlog in Oekraïne

No United States, no glory. Het is opnieuw vooral dankzij de VS dat Oekraïne deze week in een wip een gebied zo groot als twee Vlaamse provincies kon heroveren. Over wapenleveringen zijn de Amerikanen altijd glashelder geweest. Over de rest, de inlichtingen en het advies voor operaties, al minder. “Hoeveel Amerikanen vandaag in Oekraïne zitten en wat ze daar precies doen, gaan we pas weten over een aantal jaar, als deze oorlog voorbij is.”