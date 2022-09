Franse outsider deelt heftige reden waarom ze WK wielrennen moet laten schieten: “Het leven heeft altijd verrassingen in petto”

“Het leven heeft altijd verrassingen voor je in petto en deze week heb ik meer dan ooit geleerd dat het leven veel belangrijker is dan wat dan ook”, gaf ze aan. “Mijn niet-aanwezigheid voor het WK werd door verschillende mensen gezien als een vorm van wispelturigheid, de schrik om te verliezen of een gebrek aan respect voor het Franse team. Maar het is te wijten aan een beroerte, waarvan ik vorige week zondag het slachtoffer was.”

“Ik had het geluk (ja, ik zeg geluk) dat ik omringd was door een medische staf die me sterk adviseerde om een MRI uit te voeren. Dat heeft mijn leven gered”, aldus Cordon-Ragot. “De moraal van het verhaal is dat ik begreep hoeveel ik van mijn familie hou en van het leven. Niets of niemand neemt me het voorrecht af om daar 200 procent van te genieten. Dank aan alle mensen die naar mij hebben gevraagd en me omring hebben: mijn familie, vrienden, de Franse bond, Trek-Segafredo en het personeel van het ziekenhuis. Mijn seizoen zit er dus op, zoals je wel kunt raden. Ik neem een rustperiode in acht en zal een operatie ondergaan om het hartprobleem op te lossen dat dit ongeval heeft veroorzaakt.”

De Française van Trek-Segafredo werd dit seizoen zowel Frans kampioen op de weg als in het tijdrijden. Ze was dus een van de outsiders bij de vrouwen, zeker voor de tijdrit. Verder won ze de Postnord Vargarda in Zweden (WorldTour) en twee weken geleden nog een rit in de Simac Ladies Tour (WorldTour).

De Franse selectie bij de vrouwen voor de wegrit bestaat na het forfait van Cordon-Ragot uit Aude Biannic, Coralie Demay, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic, Gladys Verhulst en Jade Wiel.