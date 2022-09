Zelenski: “Rusland heeft in Izjoem herhaald wat het in Boetsja deed”

“Rusland heeft in Izjoem herhaald wat het in Boetsja deed”, zei de Oekraïense president Zelenski tijdens zijn dagelijkse toespraak. Hij heeft het over massagraven, executies en martelkamers. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties wil zo snel mogelijk een team naar de Oekraïense stad Izjoem sturen, om de aantijgingen uit Kiev over massagraven en executies te onderzoeken.

“We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft aangericht”, aldus Zelenski. “Rusland laat overal een spoor van dood na. En het zal zich daarvoor moeten verantwoorden. De wereld moet Rusland echt verantwoordelijk houden voor deze oorlog. We gaan er alles aan doen om dat te bereiken.” Zelenski vergeleek Izjoem met de steden Boetsja en Marioepol, die symbolen geworden zijn van de wreedheden van de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïners beschuldigen de Russen er al herhaaldelijk val in verschillende steden bloedbaden. Bij het bloedbad in Boetsja zouden, naargelang de bron, 400 tot 1.200 slachtoffers gevallen zijn.

“We vonden martelkamers waar burgers van bezette steden en dorpen werden mishandeld en panden waar mensen werden vastgehouden, zelfs buitenlanders. We troffen zeven studenten uit Sri Lanka aan die in maart door Russische soldaten werden gevangengenomen en vervolgens in de kelder vastgehouden. Pas nu, na de bevrijding van de regio Charkov, zijn deze mensen gered en krijgen ze de juiste medische zorg.”

© AP

Massagraf

Intussen gaat Oekraïne ook verder met het opgraven van lichamen op een massabegraafplaats in een bos in de buurt van Izjoem. “Inmiddels zijn er meer dan 440 graven gevonden. Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel mensen daar begraven liggen, het onderzoek loopt nog.” In een graf werden bijvoorbeeld 17 lichamen van militairen ontdekt.

“Veel van de mensen in de graven zijn van honger gestorven”, zegt de regeringscommissaris voor vermiste personen Oleh Kotenko. “Dit deel van de stad was geïsoleerd en zat lang zonder bevoorrading.” De lokale gouverneur daarentegen spreekt over lichamen die tekenen vertonen van een gewelddadige dood. Anderen doden liggen met de handen op de rug gebonden in het graf wat kan wijzen op executie.

Ook reporters van Reuters hebben met eigen ogen gezien hoe sommige lichamen inderdaad touw rond hun nek en handen hadden toen ze werden opgegraven. “Het is goed dat de VN een groep medewerkers klaarmaakt om deze plek te bezoeken”, zegt Zelenski. Hun onderzoek om vast te stellen dat het hier om oorlogsmisdaden gaat, kan weken tot maanden duren.

Rusland ontkent iets te maken te hebben met deze schendingen van het oorlogsrecht. De nummer twee van de Russische bezetters in Cherson, Kirill Stremoesov, laat alvast weten dat Zelenski in Izjoem net zoals hij eerder in Boetsja gedaan zou hebben gehandeld zoals alle naziactivisten. “Ze schieten en doden mensen, en tonen dat dan aan buitenlandse media”, aldus Stremoesov.