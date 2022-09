Lookalike van overleden Hollywoodster doet fans twijfelen: “Ze vragen of ik zijn geest ben”

Matthew Scar (30) is grote metalfan en deelt die passie op sociale media. Maar een groot deel van zijn duizenden fans volgt hem niet omwille van zijn muziekkeuze, maar door zijn uiterlijk. “Heel wat mensen contacteren me omdat ze tijdens het scrollen ‘een geest zagen’”, klinkt het. “Maar ik ben niet de betreurde Heath Ledger.” Al hebben sommige fans van de overleden acteur moeite om dat te geloven. De gelijkenis met de Brokeback Mountain-acteur legt Matthew ook geen windeieren. Hij kruipt binnenkort in de huid van Ledger in Fatal Addiction, een film die in december uitkomt op streamingplatformen.