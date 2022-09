Wereldkampioen Peter Wright vertelt zijn kant van de (kortstondige) vete met Dimitri van den Bergh: “Er liepen een paar dingen mis”

Peter Wright won vrijdag zijn partij in de eerste ronde van de World Series Finals. De wereldkampioen was met 6-4 en een gemiddelde van 103 te sterk voor Fallon Sherrock. Na afloop kwam hij even terug op zijn kortstondige vete met Dimitri Van den Bergh.

‘Snakebite’ had het niet onder de markt met de ‘Queen of the Palace’. Sherrock miste geen enkele pijl op de dubbels en dus sleepte de wedstrijd langer aan dan gedacht voor Wright, die onlangs nog geopereerd werd aan zijn galblaas. “Ik ben ongeveer zes kilo afgevallen en voel me goed”, zei hij bij Online Darts. “Misschien haal ik nog niet mijn beste niveau, maar ik zit er niet meer ver vanaf. De rust heeft me deugd gedaan, maar nu sta ik te popelen om toernooien te spelen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In juli stond Wright aan de verliezende kant op de World Matchplay, toen de Schot in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot was door het dolle heen, maar kreeg slechts een korte handdruk van de man bij wie hij enkele maanden woonde tijdens de piek van de coronapandemie.

“Ik heb nog altijd niks van hem gehoord”, zei Van den Bergh daar eerder deze maand over. “Mensen kunnen wel zeggen dat ze dit niet geloven, maar ik weet dat het zo is. Sinds die match heeft hij geen contact meer opgenomen. Ik vind nochtans dat ik niet heel raar gedaan heb of zo en winnen tegen Wright op de Matchplay en op die manier… Dat is niet simpel. Normaal hoor ik hem regelmatig, na een goeie wedstrijd bijvoorbeeld. Maar nu dus al een dikke maand niet meer, jammer. Ik weet niet waarom hij zo doet en ik ga hem nu ook niet sturen. Ik hou me liever bezig met mensen die mij wel oprecht behandelen.”

Wright bleef opvallend stil over het incident. Zelfs na de finale op de German Darts Open, die hij won van ‘The DreamMaker’, sprak hij er niet over. Tot nu dus.

“Er liepen toen gewoon een paar dingen mis”, aldus de regerende wereldkampioen. “Voor de wedstrijd was er al wat gedoe en dan tijdens de wedstrijd vond ik iets niet correct. Daar had ik wat van moeten zeggen in het begin, maar ik deed het niet. Ik dacht: verander van pijlen en dan komt het wel goed. Ik was gewoon enorm teleurgesteld in mezelf, speelde vreselijk en had toch nog de darts om het hem lastig te maken. Uiteindelijk was mijn reactie niet gericht aan Dimitri, ik was teleurgesteld in mezelf. We hebben er vorige week een gesprek over gehad en hij begreep het. Dimitri heeft ook zijn zegje gedaan, en nu is alles weer oké.”