Open Vld wil cannabis legaliseren: “Het is niet omdat we het uit strafrecht halen, dat we gebruik ervan aanmoedigen”

De Vlaamse liberalen willen cannabis uit de illegaliteit halen. Het gebruik van de drugs in besloten kring wordt al langer gedoogd in ons land, maar op de kweek, de verkoop en de distributie staan zware celstraffen. Open Vld noemt dat hypocriet. Een ledencongres besliste zaterdagnamiddag om een legaal, wettelijke kader te maken voor de productie, distributie en verkoop van wiet.

Zo’n 250 Open Vld-leden bliezen zaterdag verzamelen in de Kinepolis in Antwerpen voor een congresdag, dit keer over Vrijheid. Het meest werd uitgekeken naar stelling nummer 16, waarin de partij haar standpunt wilde bijschaven over de legalisering van drugs. Sommige leden wilden alle soorten drugs legaliseren, anderen hielden liever alles in de strafwet.

Uiteindelijk beslechtte voorzitter Egbert Lachaert de discussie. “De legalisering van softdrugs is een belangrijke stap. Het is ook niet omdat we het uit het strafrecht halen, dat we het gebruik ervan aanmoedigen. Wanneer we er ook andere drugs erbij zouden betrekken, betreden we een heel ander veld. Wereldwijd zijn daar geen succesvolle voorbeelden van.” Met de opbrengsten uit de cannabisverkoop, wil Open Vld aan preventie doen, zoals dat vandaag ook zo is voor alcohol en sigaretten. Een amendement met het voorstel om te onderzoeken of alle drugs uit de strafwet kunnen worden gehaald, werd verworpen door de congresleden.

Autokeuring en openbaar vervoer

Voorts in het oog springend, maar al langer aangekondigd: Open Vld wil de autokeuring zoals die nu bestaat afschaffen en de jaarlijkse keuring in handen geven van garagehouders. Ook in het openbaar vervoer moet de private sector volgens de liberalen een grotere rol gaan spelen. De monopolies van De Lijn, MIVB en NMBS moeten verdwijnen, zodat ook private spelers actief kunnen worden.

LEES OOK. Open Vld wil autokeuring afschaffen en monopolies van De Lijn en NMBS aanpakken

De middelen die de overheid in de eerste maanden van de coronapandemie inzette, waren de liberalen zoals bekend een doorn in het oog. Meerdere stellingen waren er daarom op gericht een scenario van lockdowns en avondklokken voortaan te voorkomen. Zo keurden de leden goed dat er nooit meer een avondklok of een collectief plaatsverbod mag worden ingevoerd en dat het parlement bij een noodtoestand moet kunnen blijven waken over de ingevoerde maatregelen.