Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior blijft dansen na racisme-rel: “Ik zal er nooit mee stoppen”

Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior zal zijn dansje na een doelpunt blijven herhalen. Dat meldde de Braziliaan op sociale media in een reactie op beledigende opmerkingen van een Spaanse voetbalmakelaar in een tv-uitzending.

Pedro Bravo, voorzitter van de Spaanse bond voor voetbalmakelaars, vertelde daar zich te storen aan de manier waarop Vinícius zijn treffers viert. “Als hij de samba wil dansen moet hij naar het Sambódromo van Rio gaan”, zei Bravo. “Hier moet je je medespelers respecteren en stoppen met je als een aap te gedragen.”

Real woedend

De opmerkingen van Bravo vielen in slechte aarde. Real Madrid meldde in een statement “alle vormen van racisme en vijandigheid ten opzichte van buitenlanders” te verwerpen. “Zo ook de ongelukkige opmerkingen die over onze speler Vinícius zijn gemaakt.”

© ISOPIX

“Ook Griezmann en Felix”

Vinícius schreef op Instagram al langer kritiek te krijgen op zijn manier van juichen. “Blijkbaar mag een zwarte Braziliaan zijn vreugde in Europa niet uiten. Maar het zijn niet alleen de dansen van Brazilië, van Neymar, van Ronaldinho. Maar ook van Antoine Griezmann of van João Felix. Het zijn de dansen die de culturele diversiteit van de wereld vieren. Ik zal er nooit mee stoppen.”

Bravo meldde na alle ophef spijt te hebben van zijn opmerkingen. Met “stoppen zich als een aap te gedragen” had hij alleen bedoeld dat de speler geen “domme dingen” moest doen. Op Twitter meldde de voetbalmakelaar niemand te hebben willen beledigen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen Benzema

Karim Benzema ontbreekt zondag bij Real Madrid, dat in de Spaanse competitie op bezoek gaat bij stadgenoot Atlético Madrid. Real-coach Carlo Ancelotti bevestigde zaterdag dat de aanvaller wegens een blessure aan het bovenbeen nog steeds niet van de partij is. Dat was verwacht, want Benzema was ook al niet opgenomen in de Franse selectie voor de komende interlandperiode.

Perfecte start

Benzema miste al twee duels, maar stiekem werd bij Real gehoopt dat hij er tegen Atlético bij kon zijn. “Karim heeft alleen individueel getraind en werkt de komende week verder aan zijn herstel zodat hij er weer bij is als La Liga weer begint”, zei Ancelotti, die met zijn ploeg met 15 punten uit vijf duels de koploper is in Spanje.

Atlético volgt op de zevende plaats met 10 punten. Coach Diego Simeone bevestigde dat doelman Jan Oblak terugkeert, nadat de Sloveen door een blessure twee duels had moeten missen.