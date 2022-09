Sam Gaze wint WK mountainbike marathon drie weken nadat hij sleutelbeen brak: “Ik had me geen betere dag kunnen wensen”

Gaze en Ferrand-Prévot werden vorige maand in het Franse Les Gets ook al beiden wereldkampioen in de shorttrack. “Het is de laatste weken echt een achtbaan geweest”, stelt Gaze. Twee dagen na zijn wereldtitel in de shorttrack viel hij immers hard tijdens het WK cross-country, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Eerder dit jaar moest hij ook een dubbele knieoperatie ondergaan. “Ik had me geen betere dag kunnen wensen, twee keer wereldkampioen worden in hetzelfde seizoen is een droom die uitkomt.”

