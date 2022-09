Valentin Madouas wint in extremis slotetappe in Ronde van Luxemburg, Deen Skjelmose Jensen is eindwinnaar

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de slotetappe van de 82e Ronde van Luxemburg gewonnen. De 26-jarige Fransman haalde het na een etappe van 178,4 km, met start in Mersch en aankomst in de hoofdstad van het Groothertogdom, in een sprint met vier. De Deen Mattias Skjelmose Jensen werd tweede en verzekerde zich zo van de eindwinst. De Fransman Kévin Vauquelin werd derde, voor thuisrijder Kevin Geniets.