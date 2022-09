Ook tegen Frankrijk begint het niet goed: Michael Geerts moet in Davis Cup zijn meerdere erkennen in Gasquet, dan maar David Goffin?

Het Belgische tennisteam is zijn groepswedstrijden tegen Frankrijk in de Davis Cup in Hamburg met een valse noot gestart. In het eerste enkelspel tussen Michael Geerts en Richard Gasquet trok de Fransman aan het langste eind met twee keer 6-3. Zo meteen start David Goffin aan zijn partij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. Vanavond staat er nog het dubbelspel gepland.