Rusland volgens Brits ministerie vastberaden om defensielijn te houden in Oost-Oekraïne

De Russen hebben een verdedigingslijn opgetrokken tussen de Oskil-rivier en Svatove, een kleine stad in de regio Loehansk, zo zei het Britse ministerie van Defensie. Oekraïne zou doorzetten met het tegenoffensief in het oosten van het land, maar ook Rusland zal proberen om opnieuw terrein op de Oekraïners te heroveren. Een van de weinige bevoorradingslijnen van Rusland loopt door deze regio, waardoor Rusland vastberaden is om controle in de regio te behouden.

“Elk substantieel verlies van grondgebied in Loehansk zal de Russische strategie ondubbelzinnig ondermijnen,” benadrukte het ministerie. “Rusland zal waarschijnlijk proberen dit gebied hardnekkig te verdedigen, maar het is onduidelijk of de Russische frontlinietroepen over voldoende reserves of voldoende moreel beschikken om een nieuwe gecoördineerde Oekraïense aanval te weerstaan”, klinkt het.