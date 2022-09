Hasselt

Drie jaar nadat hoeveslagerij Mattes in Runkst de deuren opende, heeft de zaak zaterdag definitief de deuren gesloten. “Met spijt in het hart, maar door de energiecrisis is het onbetaalbaar geworden om twee vestigingen open te houden”, zegt beenhouwer Wouter Martens. Klanten kunnen voortaan in Alken en op de markten terecht.