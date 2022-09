GOLF. Thomas Detry vlot naar eindfase in Fortinet Championship, Nicolas Colsaerts haalt het niet op Italian Open

Met een tweede ronde van 70 slagen heeft Thomas Detry zich vlot weten te plaatsen voor de finaleronden op het Fortinet Championship golftoernooi (PGA Tour/7 miljoen dollar), dat wordt betwist op de Silverado golfbaan in het Californische Napa. Nicolas Colsaerts slaagde er dan weer niet in om zich te kwalificeren voor de eindfase op de Italian Open.

Thomas Detry, die op dag 1 in Napa een scorekaart afleverde van 69 slagen, putte tijdens zijn tweede ronde drie birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Met zijn score van 139 slagen, vijf onder par, klom Detry van de 26e naar de zestiende plaats. In de tussenstand telt hij zeven slagen meer dan de Amerikaan Max Homa en de Engelsman Danny Willett, de Masters kampioen van 2016, die met een foutloze tweede ronde van 64 slagen de beste score van de dag realiseerde. Het duo telt twee slagen voorsprong op de Amerikaan Justin Lower en de Zuid-Koreaan An Byeong-hun.

Nicolas Colsaerts haalt de cut niet in Italian Open

Met een tweede ronde van 73 slagen en een gedeelde 121e plaats is Nicolas Colsaerts er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eindfase van de Italian Open (DP World Tour/3 miljoen euro), die doorgaat op de Marco Simone-golfbaan in het Italiaanse Guidonia, nabij Rome.

Colsaerts, die met een eerste ronde van 75 slagen niet verder kwam dan een gedeelde 118e plaats, moest op dag twee uitpakken met een stevige tweede ronde om de cut te halen. De 39-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste negen holes vijf birides weg waartegen hij echter ook twee bogeys en een dubbele bogey op zijn kaart moest schrijven. Op zijn laatste negen holes liep het op de vierde hole, een par-3, fout met een triple bogey als gevolg. Na nog een birdie en een bogey werd het een ronde van twee over par en een totaalscore van 148 slagen, zes over par.

De Noord-Ier Rory McIlroy heeft ondertussen de koppositie gegrepen. De nummer twee van de wereld, die eerder dit jaar de Canadian Open en het Tour Championship won waarmee hij eindwinnaar werd in de FedEx Cup, liep een tweede ronde van 66 slagen. Met een score van 133 slagen na 36 holes telt hij één slag voorsprong op de Engelsman Matthew Fitzpatrick, de regerende US Open-kampioen. (Lees verder onder de foto)

Nicolas Colsaerts. — © ISOPIX

Vier Belgen in finaleronden Open de Portugal

Met Yente Van Doren, Kristof Ulenaers, Christopher Mivis en James Meyer De Beco hebben vier Belgen zich zaterdag geplaatst voor de finaleronden op het Open de Portugal-golftoernooi (Challenge Tour/250.000 euro), dat doorgaat op de plaatselijke Óbidos-golfbaan in het Portugese Vau.

Antwerpenaar Van Doren, die vooral actief is op de Pro Golf Tour, het derde niveau op het Europese golfcircuit, liep een tweede ronde van 70 slagen, twee onder par, waarmee hij vier plaatsen moest inleveren en dag twee afsloot op een gedeelde achtste plaats.

Kristof Ulenaers maakte dan weer 26 plaatsen winst. De 24-jarige Limburger leverde een scorekaart af waarop 69 slagen stonden. De Challenge de Cadiz-winnaar sloot dag twee af op een gedeelde veertiende plaats.

Christopher Mivis, die met een opener van 68 slagen op een gedeelde tweede plaats stond, moest na een tweede ronde van 74 slagen een pak plaatsen inleveren. Met een gedeelde 36e plaats telt hij zes slagen meer dan de Duister Philipp Mejow en de Engelsman Todd Clements, die de leiding delen.

James Meyer De Beco, die onlangs zijn amateurstatuut omruilde voor een profloopbaan, lukte een tweede ronde van 71 slagen en plaatste zich met een 57e plaats voor de finaleronde.

Jean De Wouters, die na een openingsronde van 70 slagen op een gedeelde zestiende plaats stond, werd na een zwakke tweede ronde van 81 slagen verwezen naar de 125e stek.

Leslie Cloots opent op 36e plaats in Guardian Championship

Leslie Cloots heeft zich met een ronde van 71 slagen op een gedeelde 36e plaats gegolfd op het Guardian Championship (Epson Tour/200.000 dollar), dat doorgaat op de Capitol Hill golfbaan in het Amerikaanse Pratville, Alabama.

De 28-jarige Antwerpse putte drie birdies en moest ook twee bogeys op haar scorekaart schrijven. Met haar ronde van een onder par en een 36e plaats telt Cloots vijf slagen meer dan de Duitse Polly Mack, die alleen aan de leiding staat en een slag beter deed dan de Amerikaanse Bailey Tardi, Karen Chung, Jillian Hollis, Becca Huffer, de Chinese Yan Liu en de Paraguayaanse Milagros Chaves.

Esther Henseleit en Lilia Vu delen de leidersplaats in Portland

De Amerikaanse Lilia Vu en de Duitse Esther Henseleit delen zaterdag met 134 slagen de koppositie na dag twee van de Portland Classic (LPGA Tour/1,5 miljoen dollar), die wordt gespeeld op de Columbia Edgewater-golfbaan in het Amerikaanse Portland.

De 23-jarige Henseleit, die eerder dit jaar voor de tweede keer in haar loopbaan de Kenya Open won, putte in haar tweede ronde maar liefst tien birdies weg waartegen ze twee bogeys op haar kaart moest schrijven. Vu, die vorig jaar drie toernooien won op de Symetra Tour en met brio haar LPGA Tour-kaart verzilverde, kwam rond in 66 slagen.

Het Duits-Amerikaanse duo telt één slag voorsprong op de Spaanse Carlota Ciganda, die in juli de Estrella Damm Mediterranean Ladies Open op haar palmares bijschreef.