Na een voorbereiding van meer dan zes jaar komt op 21 september ‘Onze Natuur’ in de bioscoop. Onder de sterrencast onder meer de Lommelse lentevuurspin, een koppeltje ijsvogels in Zonhoven en een klapekster in de Vallei van de Ziepbeek. “We hebben meer draaidagen gedaan dan in tien jaar Dagelijkse kost”, zeggen de makers.